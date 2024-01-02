Лишилися ще сотні? Скільки ракет є у Росії

Цієї ночі Москва спалила сотні мільйонів доларів на тероризм

Росія відновила масовані обстріли перед Новим роком та після нього, випускаючи за одну таку атаку близько сотні ракет по українських містах. Як повідомляють українські медіа, одна з ракет, що впала на Київ, була новою — зробленою в останньому кварталі 2023 року. Окрім того, окупанти тривалий час накопичували свої запаси. "Телеграф" спробував порахувати, скільки ракет лишилося у росіян.

Скільки та яких ракет використали

Перед Новим Роком, 29 грудня, росія влаштувала першу за довгий час атаку і випустила 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні безпілотники. Серед них 36 ударних БпЛА "Shahed-136/131, близько 100 крилатих ракет, 14 ракет полетіли по балістичній траєкторії (С-300/С-400/Іскандер-М) на Харків, також випустили 5 балістичних "Кинджалів".

У ніч на 2 січня росіяни запустили 99 ракет різних типів: 35 "Шахедів", 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крилаті ракети "Калібр", 10 балістичних "Кинджалів".

(!) Як бачимо, на ці дві атаки по інфраструктурі, будинках та лікарнях росіяни витратили близько двохсот ракет.

Цікавий момент під час обстрілів — росіяни стріляють геть новими ракетами, які зробили кілька місяців тому. Видання Defence Express повідомило з власних джерел, що росіяни били по Києву Х-101, виготовленою вже в четвертому кварталі 2023 року. Видання прийшло до висновку, що це демонструє, що тривала пауза в ударах була пов’язана саме з тим, що агресори хотіли накопичити запас повітряних засобів нападу. Росіяни також зашфрували серійний номер ракети, щоб приховувати походження компонентів. Це також може демонструвати, що темп поточного виробництва – це буде один із параметрів, який впливатиме на інтервали між можливими наступними ударами.

Скільки лишилося

Охочих порахувати російські ракети багато. Ми зібрали кілька основних версій.

Військовий експерт Олексій Копитько вважає, що дві сотні ракет та приблизно стільки ж шахедів за пару днів – це величезний ресурс, який РФ накопичувала майже всю осінь. Проте лишилося ще кілька сотень ракет.

"Росіяни накопичили ще кілька сотень ракет для масованих ударів, вони здатні організувати ще кілька хвиль у стислі терміни, до них треба бути морально готовими", — пише він.

Експерт вважає, що у Москві мають намір покласти українську енергетику на початок морозів. Проте цього разу виконати завдання Кремлю не вдається, тому їм скоро доведеться знову накопичувати ракети місяцями. Він прийшов до висновку що зараз треба більше засобів захисту, насамперед – від балістики.

Також після минулого обстрілу 29 грудня військовий експерт та майор запасу Нацгвардії Олексій Гетьман у коментарі "Суспільному" підрахував, що у росіян лишилося орієнтовано 850 ракет. Мовляв, росіяни виробляють 70-80 ракет на місяць. Якраз за два місяці вони змогли стільки навиробляти, що в них залишилася велика кількість. Також потрібно враховувати критичний запас, так званий "НЗ", який має бути про всяк випадок і його не чіпають.

Своєю чергою речник ПС Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ" припустив, що наступний масований удар по Україні ворог може завдати через 4 дні:

"Питання у ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного разу. І чи зможуть вони поповнити цей запас", — пояснив Ігнат.

Що та якими темпами виготовляють

Західні ЗМІ та аналітики надали докази, зокрема супутникові знімки, того, що Росія створила та розвиває власні виробничі потужності "Шахедів". В них знаходять деталі західного виробництва:

Також попри санкції росіянам вдалося налагодити виробництво ракет, напівлегально дістаючи необхідні компоненти з нейтральних країн чи навіть нелегально дістаючи контрабанду.

РБК-Україна із посиланням на ГУР у листопаді повідомляло, що у росіян два місяці тому було 290 балістичних та крилатих ракет до ОТРК "Іскандер", орієнтовно 165 ракет "Калібр", 160 ракет Х-101/Х-555/Х-55, 150 Х-22/Х-32 та 80 "Кинджалів". Такі цифри наводять представники Головного управління розвідки Міноборони України, йдеться в публікації РБК-Україна.

Тобто, у жовтні 2023 року було виготовлено 115 далекобійних ракет (40 Х-101 та 20 "Калібрів"), щомісяця росіяни виготовляють по 30 балістичних та 12 крилатих ракет до ОТРК "Іскандер", та лише по 4 "Кинджали", а 9 ракет Х-22 конвертуються в досконалішу версію Х-32. Наприкінці серпня йшлося про такі запаси: 270 різних "Іскандерів", 140 "Калібрів", близько 100 крилатих ракет Х-101/Х-555 та Х-55 з бойовою частиною, 75 "Кинджалів".

Таким чином лише за сьогодні росія випустила свій 2,5 місячний запас "Кинджалів".

Раніше "Телеграф" писав, що РФ змінила тактику енерготерору на початку грудня. Тоді країна-агресор почала щоночі обстрілювати регіони України дронами-камікадзе.