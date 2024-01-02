Остались еще сотни? Сколько ракет есть у России

Этой ночью Москва сожгла сотни миллионов долларов на терроризм

Россия возобновила массированные обстрелы перед Новым годом и после него, выпуская за одну такую атаку около сотни ракет по украинским городам. Как сообщают украинские медиа, одна из упавших на Киев ракет была новой — сделанной в последнем квартале 2023 года. Кроме того, оккупанты долгое время накапливали свои запасы. "Телеграф" попытался посчитать, сколько ракет осталось у россиян.

Сколько и какие ракеты использовали

Перед Новым Годом, 29 декабря, Россия устроила первую за долгое время атаку и выпустила 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные беспилотники. Среди них36 ударных БпЛА "Shahed-136/131, около 100 крылатых ракет, 14 ракет полетели по баллистической траектории (С-300/С-400/Искандер-М) на Харьков, также выпустили 5 баллистических "Кинжалов".

В ночь на 2 января россияне запустили 99 ракет разных типов: 35 "Шахедов", 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 3 крылатых ракеты "Калибр", 10 баллистических "Кинжалов".

(!) Как видим, на эти две атаки по инфраструктуре, домам и больницам россияне потратили около двухсот ракет.

Интересный момент во время обстрелов — россияне стреляют совершенно новыми ракетами, которые сделали несколько месяцев назад. Издание Defence Express сообщило из собственных источников, что россияне избивали по Киеву Х-101, изготовленной уже в четвертом квартале 2023 года. Издание пришло к выводу, что это демонстрирует, что длительная пауза в ударах была связана с тем, что агрессоры хотели накопить запас воздушных средств нападения. Россияне также зашифровали серийный номер ракеты, чтобы скрывать происхождение компонентов. Это также может демонстрировать, что темп текущего производства – это один из параметров, который будет влиять на интервалы между возможными последующими ударами.

Сколько осталось

Желающих сосчитать российские ракеты много. Мы собрали несколько основных версий.

Военный эксперт Алексей Копытько считает, что две сотни ракет и примерно столько же "Шахедов" за пару дней – это огромный ресурс, который РФ накапливала почти всю осень. Однако осталось еще несколько сотен ракет.

"Россияне накопили еще несколько сотен ракет для массированных ударов, они способны организовать еще несколько волн в сжатые сроки, к ним нужно быть морально готовыми", — пишет он.

Эксперт считает, что в Москве намерены возложить украинскую энергетику на начало морозов. Однако в этот раз выполнить задачу Кремлю не удается, поэтому им скоро придется снова накапливать ракеты месяцами. Он пришел к выводу, что сейчас нужно больше средств защиты, прежде всего – от баллистики.

Также после прошедших обстрелов 29 декабря военный эксперт и майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман в комментарии "Суспільному" подсчитал, что у россиян осталось ориентировано 850 ракет. Мол, россияне производят 70-80 ракет в месяц. Как раз за два месяца они смогли столько произвести, что у них осталось большое количество. Также нужно учитывать критический запас, так называемый "НЗ", который должен быть на всякий случай и его не трогают.

В свою очередь спикер ПС Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев" предположил, что следующий массированный удар по Украине враг может нанести через 4 дня:

"Вопрос в ракетах, сколько они себе могут позволить выпустить в следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас", — объяснил Игнат.

Что и какими темпами производят

Западные СМИ и аналитики предоставили доказательства, в том числе спутниковые снимки, того, что Россия создала и развивает собственные производственные мощности "Шахедов". В них находят детали западного производства:

Также, несмотря на санкции, россиянам удалось наладить производство ракет, полулегально доставая необходимые компоненты из нейтральных стран или даже нелегально доставая контрабанду.

"РБК-Украина" со ссылкой на ГУР в ноябре сообщало, что у россиян два месяца назад было 290 баллистических и крылатых ракет к ОТРК "Искандер", ориентировочно 165 ракет "Калибр", 160 ракет Х-101/Х-555/Х-55, 150 Х-22/Х-32 и 80 "Кинжалов". Такие цифры приводят представители Главного управления разведки Минобороны Украины, говорится в публикации "РБК-Украина".

То есть, в октябре 2023 года было изготовлено 115 дальнобойных ракет (40 Х-101 и 20 "Калибров"), ежемесячно россияне изготовляют по 30 баллистических и 12 крылатых ракет в ОТРК "Искандер", и только по 4 "Кинжала", а 9 Х-22 конвертируются в более совершенную версию Х-32. В конце августа речь шла о таких запасах: 270 различных "Искандеров", 140 "Калибров", около 100 крылатых ракет Х-101/Х-555 и Х-55 с боевой частью, 75 "Кинжалов".

Таким образом, только за сегодня россия выпустила свой 2,5 месячный запас "Кинжалов".

Ранее "Телеграф" писал, что РФ изменила тактику энерготеррора в начале декабря. Тогда страна-агрессор начала каждую ночь обстреливать регионы Украины дронами-камикадзе.