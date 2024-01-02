Тиснуть зі всіх сил на двох напрямках: що відбувається на фронті (карти)

Тим часом втрати окупантів ростуть

Триває 678 день повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти України. Ворог намагається активно вибити українських захисників з зайнятих позицій на Херсонському напрямку.

Також численні штурмові дії окупантів були в районі Авдіївки, але не мали там успіху. Про це повідомляє у ранковому зведенні у вівторок, 2 січня, Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Примітно те, що на Лиманському напрямку, на відміну від інших ділянок лінії фронту, окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Бахмутський напрямок на мапі Deep State

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Авдіївський напрямок на мапі Deep State

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 19 марних штурмових дій.

Херсонський напрямок на мапі Deep State

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де росіяни безрезультатно намагались прорвати оборону українських військ.

Купʼянський напрямок на мапі Deep State

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти все частіше застосовують хімічну зброю на полі бою і якщо раніше її застосовували на другій лінії, то тепер її використовують на передовій та проти наступаючих підрозділів ЗСУ.