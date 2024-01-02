Росіяни змінили тактику застосування хімічної зброї: військовий розкрив деталі

Подібна зброя заборонена Женевською конвенцією

Російські окупанти все частіше застосовують хімічну зброю на полі бою і якщо раніше її застосовували на другій лінії, то тепер її використовують на передовій та проти наступаючих підрозділів ЗСУ.

Як розповів в ефірі марафону офіцер розрахунково-аналітичного центру Дмитро Сергієнко, йдеться в основному про сльозогінний газ CS, використання якого на полі бою заборонено Женевською конвенцією.

"Зараз, як тактику, що встановилася, противник застосовує газові гранати типу К-51 або РГР з речовиною CS. Це іритант — сльозогінний газ. Як засіб ведення війни, він заборонений Конвенцією про хімічну зброю і Женевським протоколом", — сказав він.

За словами Сергієнка, ці боєприпаси мають форму гранати, яка при активації виділяє сльозогінний газ. При цьому окупанти комбінують їх застосування з артилерійськими ударами та застосуванням конвенційного озброєння, щоб пізніше не можна було відібрати проби.

Головною метою застосування цих гранат є змусити українських солдатів залишити укриття чи ускладнити їхні дії.

"Наслідки залежно від концентрації речовини — це може бути від першіння в горлі та сліз, до серйозних хімічних опіків як шкіри, так і органів дихання", — додав офіцер і зазначив, що факти застосування хімічної зброї ретельно збираються та передаються відповідним органам для освітлення. цього на світовій арені.

Як повідомлялося раніше, активне застосування сльозогінного газу на полі бою почало фіксуватися з кінця листопада. При цьому інформація про окремі епізоди його використання надходила ще від початку вторгнення.