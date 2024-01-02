Россияне поменяли тактику применения химического оружия: военный раскрыл детали

Подобное оружие запрещено Женевской конвенцией

Российские оккупанты все чаще применяют химическое оружие на поле боя и если раньше его применяли на второй линии, то теперь его используют на передовой и против наступающих подразделений ВСУ.

Как рассказал в эфире марафона офицер расчетно-аналитического центра Дмитрий Сергеенко, речь идет в основном о слезоточивом газе CS, использование которого на поле боя запрещено Женевской конвенцией.

"Сейчас, как установившуюся тактику, противник применяет газовые гранаты типа К-51 или РГР с веществом CS. Это иритант — слезоточивый газ. Как средство ведения войны, он запрещен Конвенцией о химическом оружии и Женевским протоколом", — сказал он.

По словам Сергеенко, эти боеприпасы имеют форму гранаты, которая при активации выделяет слезоточивый газ. При этом оккупанты комбинируют их применение с артиллерийскими ударами и применением конвенционального вооружения, чтобы позже нельзя было отобрать пробы.

Главной целью применения этих гранат является заставить украинских солдат покинуть укрытия или усложнить их действия.

"Последствия в зависимости от концентрации вещества — это может быть от першения в горле и слез, до серьезных химических ожогов как кожи, так и органов дыхания", — добавил офицер и отметил, что факты применения химического оружия тщательно собираются и передаются соответствующим органам для освещения этого на мировой арене.

Как сообщалось ранее, активное применение слезоточивого газа на поле боя начало фиксироваться с конца ноября. При этом информация об отдельных эпизодах его использования поступала еще с самого начала вторжения.