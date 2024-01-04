Война — день 680: россияне усиливают штурмы и пытаются преодолеть украинскую ПВО

Оперативно о главном за сутки

Оккупанты ни на день не прекращают атаки украинских позиций на востоке и юге Украины, а наиболее активные боевые действия, как и прежде, разворачиваются возле Авдеевки. При этом по мнению экспертов, украинские войска в ближайшее время будут продолжать оставаться в активной обороне, поскольку заявления российских властей указывают на то, что количество российских штурмов будет увеличено. При этом не останавливаются и российские обстрелы, которые уже не осуществляются с целью устроить блэкаут, но призваны истощить украинские ПВО.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

13:00 Враг нанес ракетный удар по Кропивницкому, на одном из промышленных объектов есть травмированные и один погибший, — глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому разрешено давать гражданство России людям, родившимся или постоянно жившим в Севастополе или Крыму до 18 марта 2014 года.

12:00 В Харькове возросло количество раненых в результате российского обстрела 2 января. К медикам с признаками контузии обратилась 23-летняя девушка. Общее количество травмированных из-за агрессии врага теперь составляет 63 человека.

11:00 В ночь на 4 января на аэродроме "Шагол", что в Челябинске, РФ, сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Вероятно, к этому приложили руку представители ГУР Минобороны. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в спецслужбе.

10:00 СБУ совместно со спецслужбами Молдовы обезвредили группировку, которая помогала уклонистам от призыва незаконно пересекать украинскую границу. Стоимость "билета" за побег стоила до 5 тысяч долларов.

9:30 В Генштабе ВСУ рассказали о свежих потерях российских оккупантов — за сутки враг потерял на фронте около 780 человек.

Потери армии РФ в Украине 04.01.2024

8:30 Этой ночью Украину атаковали всего двумя беспилотниками — они оба уничтожены средствами ПВО в Хмельницкой области. В Силах обороны юга уже заявили, что прежде всего россияне использовали "шахеды" для доразведки, в том числе и расположения подразделений противовоздушной обороны.

7:00 Генштаб ВСУ отчитывается о 58 боевых столкновениях, произошедших за последние сутки. Традиционно наиболее активными направлениями были Авдеевское и Марьинское — на них приходится львиная доля боев.

6:00 Утро! Собрали для вас несколько новостей, которые вы могли пропустить:

ночью в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения вражеских дронов. Силы ПВО успешно отработали по целям, ждем официальных данных от Воздушных Сил;

также поздно вечером оккупанты ударили по Харькову — предварительно, ракетами С-300. По последним данным, прилет вроде бы пришелся на нежилое здание в центре города, о пострадавших власти не сообщали;

в администрации Байдена подчеркивают необходимость принятия Конгрессом США дополнительного пакета финподдержки Украины в связи с усилением обстрелов со стороны России. Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби;

ночью также стало известно об очередном обмене пленными с Россией. Как утверждает уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, в ближайшие недели может состояться еще один подобный процесс. По его словам, последние две недели в переговорах с российской стороной улучшило ситуацию в плане работы с пленными — удалось достичь взаимного обмена теплыми вещами, договориться о взаимном посещении и, конечно, частично сам процесс возвращения. Ждем новых хороших новостей!

3:00 За последние сутки россияне совершили 25 обстрелов Сумской области, из-за чего там зафиксировано 180 взрывов. Один мирный житель пострадал

1:00 Небольшая группа российских БПЛА двигается с Хмельницкой области в Тернопольскую. Объявлена воздушная тревога

00:00 Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300. Повреждена гражданская нежилая инфраструктура в центре города, сообщают в ОВА.

Что было в Украине 1 января — читайте по ссылке: Война — день 677: Украина празднует Новый год, ПВО сбивает "шахеды" в небе

Информацию за 2 января смотрите по ссылке: Война — день 678: РФ безуспешно атакует позиции ВСУ и продолжает кошмарить мирных украинцев

О том, что происходило 3 января, читайте в материале: Война — день 679: оккупанты пытаются выбить ВСУ из Крынок и продолжают массовые обстрелы