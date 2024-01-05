Война — день 681: Бои не останавливаются, Белгород – не спать

Оперативно о главном в сутки

Оккупанты ни на день не прекращают атаки украинских позиций на востоке и юге Украины. Самые активные боевые действия по-прежнему разворачиваются у Авдеевки, ставшей кладбищем российских танков. Российские террористы пытаются обстреливать украинские города, а Белгород теперь больше спать никогда не будет.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 января, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Пока что нет угрозы БПЛА. Последний беспилотник был уничтожен в районе Миргорода.

В море находится один российский ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр".

Около Севастополя тем временем более 100 россиян эвакуированы из домов в селе Черноречье после того, как ракета российского ПВО упала посреди населенного пункта.

00:00 Последний российский БПЛА находится в небе над Полтавской областью. В других регионах беспилотников нет.

В Белгороде при обстреле из-за неумелых действий российской ПВО получили ранения по меньшей мере трое россиян.

Информацию за 2 января смотрите по ссылке: Война — день 678: РФ безуспешно атакует позиции ВСУ и продолжает кошмарить мирных украинцев

О том, что происходило 3 января, читайте в материале: Война — день 679: оккупанты пытаются выбить ВСУ из Крынок и продолжают массовые обстрелы

Что было в Украине 4 января — читайте по ссылке: Война — день 680: Россия терроризирует Кропивницкий и получила мощный "салют" в Крыму