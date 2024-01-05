Війна — день 681: Бої не спиняються, Бєлгород – не спати

Оперативно про головне за добу

Окупанти ні на день не припиняють атаки українських позицій на сході та півдні України. Найактивніші бойові дії, як і раніше, розвертаються біля Авдіївки, яка стала кладовищем російських танків. Російські терористи намагаються обстрілювати українські міста, а Бєлгород тепер спати більше ніколи не буде.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 січня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Наразі немає загрози БПЛА. Останній безпілотник був знищений в районі Миргорода.

У морі перебуває один російський ракетоносій з 8 ракетами "Калібр".

Біля Севастополя тим часом понад 100 росіян евакуйовано з домівок у селі Чорноріччя після того, як ракета російського ППО впала посеред населеного пункту.

00:00 Останній російський БПЛА перебуває в небі над Полтавською областю. В інших регіонах безпілотників немає.

У Бєлгороді під час обстрілу через невмілі дії російської ППО отримали поранення щонайменше троє росіян.

Інформацію за 2 січня дивіться за посиланням: Війна — день 678: РФ безуспішно атакує позиції ЗСУ і продовжує кошмарити мирних українців

Про те, що відбувалося 3 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 679: окупанти намагаються вибити ЗСУ з Кринок та продовжують масові обстріли

Що було в Україні 4 січня — читайте за посиланням: Війна — день 680: Росія тероризує Кропивницький та отримала потужний "салют" у Криму