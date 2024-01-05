"Матриця" відпочиває: маска пенсіонера для ухилянтів підірвала мережу (фото, відео)

"Креативне рішення" викликало чимало питань

На українському ринку зʼявилась "новинка" для ухилянтів. Це — силіконова маска чоловіка похилого віку, яка вже розійшлась в інтернеті.

У коментарях до постів у телеграм-каналах користувачі мережі оцінили цю новину, поділившись на декілька таборів. Одні вважають, що це — низько для нашого суспільства, інші просто висміяли, а треті — серйозно задумались над придбанням маски.

Зауважимо, що скриншот та відео зроблені з рекламних оголошень. Та і ціна у 13 600 та 14 000 грн вказує на те, що попит є. Хоча коментатори й пишуть про те, що на китайських сайтах схожі маски коштують близько 700 грн.

Проте є й більш "бюджетні" варіанти за 800 грн, але це маска обличчя з певними деформаціями.

Реакція користувачів мережі

Якщо одні люди висміюють цю новину пишучи, що тепер по вулицях ходитимуть близнюки похилого віку, то інша частина нашого суспільства обурена тим, на що ладні піти деякі чоловіки, аби не боронити Україну.

Є й ті, хто розуміє, що просто маскою не відхреститись, адже представники ТЦК та СП мають право запитати у чоловіка документи, які посвідчують особу.

Також жарти дійшли й до того, що тепер працівникам ТЦК та СП може знадобиться "перевірити" чи справжнє у людини обличчя, трохи його посмикавши.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна змушена йти на вкрай непопулярні заходи з посилення мобілізації – зокрема зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років та зменшення підстав для звільнення від військової служби – тільки тому, що інших альтернатив цьому зараз немає. Країна повинна вся мобілізуватися, це стосується не тільки армії.