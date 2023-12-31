Мобілізація триває: кого можуть призвати у 2024 році

Йдеться про три категорії громадян

В Україні до 14 лютого триває дія воєнного стану та загальної мобілізації, а це означає, що військовозобов’язані чоловіки продовжать отримувати повістки і в 2024 році.Призову підлягають деякі категорії громадян.

Призову на службу, як і раніше, підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Також добровольцями на службу можуть йти жінки віком до 60 років. "Фокус" опублікував повний перелік цих категорій.

Хто підлягає мобілізації у 2024 році

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я, якщо вони мають військовий досвід;

чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки віком від 18 до 60 років, зняті та виключені з військового обліку, проте визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.

Покликані за власним бажанням можуть бути:

жінки віком до 60 років, придатні за станом здоров’я;

призовники віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участі у виконанні строкової служби, на службу за контрактом;

люди з інвалідністю;

особи, які отримали право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців не підлягає заклику щодо нового законопроекту. Загалом відзначено 20 категорій.