Мобілізація триває: кого можуть призвати у 2024 році
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Йдеться про три категорії громадян
В Україні до 14 лютого триває дія воєнного стану та загальної мобілізації, а це означає, що військовозобов’язані чоловіки продовжать отримувати повістки і в 2024 році.Призову підлягають деякі категорії громадян.
Призову на службу, як і раніше, підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Також добровольцями на службу можуть йти жінки віком до 60 років. "Фокус" опублікував повний перелік цих категорій.
Хто підлягає мобілізації у 2024 році
- чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я, якщо вони мають військовий досвід;
- чоловіки віком від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я, якщо вони не мають досвіду військової служби;
- чоловіки віком від 18 до 60 років, зняті та виключені з військового обліку, проте визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.
Покликані за власним бажанням можуть бути:
- жінки віком до 60 років, придатні за станом здоров’я;
- призовники віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участі у виконанні строкової служби, на службу за контрактом;
- люди з інвалідністю;
- особи, які отримали право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців не підлягає заклику щодо нового законопроекту. Загалом відзначено 20 категорій.