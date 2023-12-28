Мобілізація за новим законом: в скільки років чоловіки підуть на службу

Чоловікам можуть видати повістку на вулиці, і це буде легально

В Україні після початку повномасштабного вторгнення оголосили загальну мобілізацію. Зараз військовозобов'язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років, але скоро в законодавство можуть внести зміни.

Для тих, хто немає військового досвіду, в Україні встановлюється призовний вік чоловіків 25 років. Це означає, що чоловіків віком від 18 до 24 років мобілізувати не можуть, якщо вони раніше не воювали. Однак вони можуть проходити службу за контрактом.

Якщо отримали заклик раніше вище вказаного віку, то це можна оскаржити у суді. Проте видати повістку на вулиці чоловікам можуть, і це буде легально. Повістка не дорівнює мобілізації на фронт, а потрібна для оновлення бази даних про призовників.

А ось для чоловіків, які проходили службу і мають військово-облікову спеціальність, встановлюється різний граничний вік служби.

Рядовий, молодший сержантський і старшинський склад на контракті мають граничний вік служби 45 років.

Старший сержантський і старшинський склад на контракті — 50 років.

Вищий сержантський і старшинський склад на контракті — 55 років.

Молодший офіцерський склад — 45 років.

Військовослужбовці старшого офіцерського складу, наприклад, майори і підполковники, можуть служити до 50 років, а полковники капітани 1 рангу — до 55 років.

Вищий офіцерський склад має граничний вік служби 60 років.

Вищий офіцерський склад може служити до 65 років.

Раніше "Телеграф" писав, як зараз відбувається мобілізація в Україні та навіщо чоловіків попросили все ж таки з’явитися до ТЦК та СП.