І на роботі, і в громадських місцях: де ще вручатимуть повістки за новим законом

Порядок вручення спрощується, особиста присутність не обов'язкова

В Україні можуть з'явитися нові шляхи вручення повісток: як-от через е-кабінет призовника чи на електронну пошту, за яких особиста присутність буде необов'язковою. Такі зміни передбачені у новому законопроєкті 10378, який 25 грудня Кабмін вніс на розгляд до Верховної Ради.

Так, у тексті проєкту закону зазначається, що військовозобов'язані повинні зареєструвати електронний кабінет призовників та резервістів, куди зможе прийти повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Повістка може прийти також на електронну пошту.

Порядок вручення повісток

Також поліція отримує право вручати повістки. Треба скрізь носити військовий квиток та посвідчення особи (ID-картка/права/паспорт для виїзду за кордон) та показувати на вимогу. Порядок вручення повісток наживо виглядає так:

в приміщенні ТЦК представниками ТЦК;

за місцем проживання й перебування представниками ТЦК або поліцейськими;

за місцем роботи представниками ТЦК, роботодавцем або поліцейськими;

в громадських місцях представниками ТЦК або поліцейськими.

Не прийти у ТЦК можна тільки за поважної причини (стихія, хвороба, смерть родича). Процес вручення повістки у громадських місцях зніматимуть на відео.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яке покарання чекатиме за неявку та ухиляння у новому законопроєкті. Ухилянтів внесуть до Єдиного реєстру боржникі, не можна буде купити чи продати нерухомість, чи, приміром, машину. За кордоном не допоможе консул для оформлення українського чи закордонного паспорта.