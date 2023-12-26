Пів мільйона не за один раз: Залужний зробив важливе уточнення щодо мобілізації

Головком вважає, що мобілізовані мають потрапляти на фронт уже підготовленими

Потреба нових мобілізованих у новому законопроекті розбита на періоди. Не йдеться про одномоментну мобілізацію 500 тисяч осіб.

Таку заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у ході брифінгу 26 грудня, коментуючи плани щодо мобілізації в Україні. За його словами, цей процес відбуватиметься поступово.

"Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні", — пояснив він.

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Водночас головком висловився за те, щоби на фронт мобілізовані потрапляли вже підготовленими.

"Я згоден з будь-якими ініціативами, які навіть підвищують відповідальність за влучення людини на фронт непідготовленою. Такого бути не може. У нас є чудова можливість використати як наші можливості, так і можливості наших партнерів – і вони приділяють підготовці наших військ велику увагу", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головком ЗСУ Валерій Залужний прокоментував план мобілізації в Україні 500 тисяч осіб. Він також наголосив, що військове командування не робило запит на певні цифри.