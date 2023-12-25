Кабмін вніс до Ради законопроект щодо змін у мобілізації: основні пункти

Документ пропонує знизити мінімальний вік мобілізації й не тільки

Законопроєкт про внесення змін до порядку мобілізації в Україні було зареєстровано у Верховній Раді.

Як повідомив постійний представник Кабміну в українському парламенті Тарас Мельничук у своєму telegram-каналі, законодавча ініціатива надійшла безпосередньо від уряду.

"Кабінетом Міністрів України як суб’єктом законодавчої ініціативи зареєстровано у Верховній Раді України: Проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби", — написав він.

На сайті Ради також з’явилася картка документа №10378, в якій зазначено, що 25 грудня проєкт закону було передано на розгляд профільного комітету і тоді перенаправлено на розгляд парламенту. Цікаво, що після цього сайт Ради перестав працювати.

Тим часом у мережі з'явилися основні положення документа. Пропонується:

зменшити вік мобілізації з 27 до 25 років;

військовослужбовцям, які повернулися з полону, давати відпустку тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення;

роз’яснити обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;

встановити вимоги до повісток та порядку їх вручення;

уточнити підстави для відстрочки та звільнення від мобілізації;

встановити категорії громадян, які не підлягають мобілізації;

уточнити порядок бронювання військовозобов'язаних в органах державної влади та інших державних структур;

уточнити підстави для звільнення з військової служби;

виключити із переліку висновків лікарських комісій висновки про обмежену придатність;

виключити строкову службу як вид військової служби та звільнити всіх, хто її проходить у запас;

запровадити для громадян України віком від 18 до 25 років загальновійськову підготовку до 3 місяців;

обмежити права громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

надати повноваження Нацполіції для участі у заходах щодо мобілізації;

залучити до рекрутингу центри надання адміністративних послуг, центри зайнятості та центри рекрутингу.

Як повідомлялося раніше, 19 грудня під час пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво просить 450-500 тисяч осіб для покриття потреб ЗСУ. Водночас він зазначив, що насамперед хотів би дізнатися, як проходитиме демобілізація.

25 грудня глава "Слуги народу" Давид Арахамія закликав уряд передати до Ради готовий документ про мобілізацію, який можна буде обговорювати на комітеті.