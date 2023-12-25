Кабмин внес в Раду законопроект по изменениям в мобилизации: основные пункты

Документ предлагает снизить минимальный возраст мобилизации и не только

Законопроект о внесении изменений в порядок мобилизации в Украине был зарегистрирован в Верховной Раде.

Как сообщил постоянный представитель Кабмина в украинском парламенте Тарас Мельничук в своем telegram-канале, законодательная инициатива поступила непосредственно от правительства.

"Кабинетом Министров Украины как субъектом законодательной инициативы зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы", — написал он.

На сайте Рады также появилась карта документа №10378, в которой указано, что 25 декабря проект закона был передан на рассмотрение профильного комитета и тогда же перенаправлен на рассмотрение парламента. Примечательно, что после этого сайт Рады перестал работать.

Вместе с тем в сети появились основные положения документа. Предлагается:

снизить возраст мобилизации с 27 до 25 лет;

военнослужащим, которые вернулись из плена, давать отпуск продолжительностью 90 дней с сохранением денежного довольствия;

уточнить обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации;

установить требования к повесткам и порядку их вручения;

уточнить основания для отсрочки и освобождения от призыва;

установить категории граждан, которые не подлежат призыву;

уточнить порядок бронирования военнообязанных в органах государственной власти и других государственных структурах;

уточнить основания для увольнения с военной службы;

исключить из перечня выводов врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности;

исключить срочную службу как вид военной службы и освободить всех ее проходящих в запас;

ввести для граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет общевойсковую подготовку до 3 месяцев;

ограничить права граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождения военной службы;

предоставить полномочия Нацполиции для участия в мероприятиях по мобилизации;

привлечь к рекрутингу центры предоставления административных услуг, центры занятости и центры рекрутинга.

Как сообщалось ранее, 19 декабря во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство просит 450-500 тысяч человек для покрытия нужд ВСУ. Вместе с тем он отметил, что в первую очередь хотел бы узнать, как будет проходить демобилизация.

25 декабря глава "Слуги народа" Давид Арахамия призвал правительство передать в Раду готовый документ о мобилизации, который можно будет обсуждать на комитете.