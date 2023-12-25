Не тільки ТЦК: від кого ще можна отримати повістку

Список може розширюватись, якщо є розпорядження

В Україні триває загальна мобілізація військовозобовʼязаних чоловіків. Проте навіть зараз можуть виникати питання, хто ж може вручити повістку.

Керівний партнер адвокатського об’єднання "Чудовський та партнери" Ігорь Чудовський дав чітку відповідь у коментарі Факти ICTV. Вручення повістки неуповноваженою особою є порушенням та підставою для відмови від неї.

Першочергово вручати повістки мають право співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та представники органів місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ.

Це зумовлено тим, що повістки готують виключно працівники ТЦК та СП, відповідно вручати документ повинні також вони.

"Вручення повістки особою без відповідних повноважень є законною причиною відмовитися від отримання документа", – зауважив Ігор Чудовський.

Проте, варто зазначити, що новий порядок наділяє функцією вручення повістки призовникам, військовозобов’язаним та резервістам про явку за викликом до ТЦК та СП ще кілька категорій осіб. Тож вручити повістку можуть ще:

керівники (голови) державних органів;

керівники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій.

Але на такі дії вони мають отримати відповідне розпорядження про необхідність конкретних військовозобов’язаних з’явитися за викликом до військкомату від ТЦК та СП. Самостійно виписувати повістки вони не мають права.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні вже працює електронний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг", але його функціонал використовується ще не на повну. Надалі до нього під'єднають ще інші реєстри, які ще більше мають удосконалити мобілізацію.