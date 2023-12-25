Не только ТЦК: от кого еще можно получить повестку

Список может расширяться, если есть распоряжение

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных мужчин. Однако даже сейчас могут возникать вопросы, кто может вручить повестку.

Управляющий партнер адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский дал четкий ответ в комментарии Факты ICTV. Вручение повестки неуполномоченным лицом является нарушением и основанием отказа от нее.

Первоочередно вручать повестки вправе сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и представители органов местного самоуправления и органов внутренних дел.

Это обусловлено тем, что повестки готовят исключительно работники ТЦК и СП, соответственно вручать документ должны они.

"Вручение повестки лицом без соответствующих полномочий является законной причиной отказа от получения документа", – отметил Игорь Чудовский.

Однако следует отметить, что новый порядок наделяет функцией вручения повестки призывникам, военнообязанным и резервистам о явке по вызову в ТЦК и СП еще несколько категорий лиц. Так что вручить повестку могут еще:

руководители (председатели) государственных органов;

руководители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций.

Но на такие действия они должны получить соответствующее предписание о необходимости конкретных военнообязанных явиться по вызову в военкомат от ТЦК и СП. Самостоятельно выписывать повестки они не вправе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине уже работает электронный реестр военнообязанных "Оберіг", но его функционал используется еще не по полной. В дальнейшем к нему присоединятся еще другие реестры, которые еще больше должны усовершенствовать мобилизацию.