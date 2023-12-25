"Військові просять мобілізувати ще 500 тисяч": Арахамія звернувся до Кабміну

Він призвав працювати незважаючі на свята

Кабінет Міністрів у понеділок, 25 грудня, мав би внести до Верховної Ради законопроєкт щодо удосконалення проведення мобілізації в Україні. Бо відсутність цього законопроекту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і т.д.

Про це заявив керівник парламентської фракції "Слуга народу", член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія. Таку інформацію він повідомив у совєму Телеграмі.

"Алгоритм роботи не змінився. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, — не вихід. Парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті", — написав він.

Арахамія додав, що військові потребують вирішення своїх проблем. Та додав, ніби розуміє, що "суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання".

Нагадаємо, що президент Володими Зеленський пообіцяв, що законопроект зі змінами до мобілізації буде внесено наприкінці листопада. Але з тих пір ніякого прогресу в цьому питанні не відбулося. Час від часу нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла озвучувала ідеї, які Рада планує туди включити.

Днями міністр оборони Рустем Умеров заявив, що законопроєкт з'явиться найближчими днями.

Раніше "Телеграф" повідомив про те, що має змінитись для військовозобов’язаних після початку роботи електронного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".