"Военные просят мобилизовать еще 500 тысяч": Арахамия обратился к Кабмину

Он призвал работать несмотря на праздники

Кабинет Министров в понедельник, 25 декабря, должен внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию проведения мобилизации в Украине. Поскольку отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Діє" и т.д.

Об этом заявил руководитель парламентской фракции "Слуга народа", член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия. Такую информацию он сообщил в своем Телеграмме.

"Алгоритм работы не изменился. Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, — не выход. Парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на Комитете", — написал он.

Арахамия добавил, что военные нуждаются в решении своих проблем. Но добавил, что понимает, что "общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы".

Напомним, что президент Владимир Зеленский пообещал, что законопроект с изменениями в мобилизацию будет внесен в конце ноября. Но с тех пор никакого прогресса в этом вопросе не вышло. Время от времени нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая озвучивала идеи, которые Рада планирует туда включить.

На днях министр обороны Рустем Умеров заявил, что законопроект появится в ближайшие дни.

Ранее "Телеграф" сообщил о том, что должен измениться для военнообязанных после начала работы электронного реестра военнообязанных "Оберег".