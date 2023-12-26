Мобілізація по-новому: ще більше придатних, демобілізація та покарання для ухилянтів

Пропозиції перебувають на стадії законопроєкту. Документ ще не ухвалила Рада і не підписав президент

В Україні пропонують суттєво змінити правила мобілізації. У разі ухвалення Радою нового законопроєкту 10378 проти ухилянтів запровадять санкції (навіть проти тих, хто зараз закордоном), повістки тепер зможуть надсилати онлайн, а список категорій для відстрочки від служби скорочується. З'являється демобілізація для тих, хто у війську довго, та тих, кого звільнили з полону. "Телеграф" пояснює, що нового буде:

Зміни у мобілізації

Вручення повісток

Способів вручити повістку буде більше. У тексті законопроєкту пишуть, що військовозобов'язані повинні зареєструвати електронний кабінет призовників та резервістів, куди зможе прийти повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Повістка може прийти також на електронну пошту.

Поліція отримує право вручати повістки (це в додаток до їх законного права вимагати показати паспорт, яке не мають працівники ТЦК). Треба скрізь носити військовий квиток+ID/права/паспорт та показувати на вимогу.

Вручення повісток

Порядок вручення повісток наживо:

в приміщенні ТЦК представниками ТЦК;

за місцем проживання й перебування представниками ТЦК або поліцейськими;

й перебування представниками ТЦК або поліцейськими; за місцем роботи представниками ТЦК, роботодавцем або поліцейськими;

представниками ТЦК, роботодавцем або поліцейськими; в громадських місцях представниками ТЦК або поліцейськими.

Не прийти у ТЦК можна тільки за поважної причини (стихія, хвороба, смерть родича).

Процес вручення повістки у громадських місцях зніматимуть на відео.

Нові категорії підпадають під мобілізацію

По-перше, призовний вік скорочують — тепер мобілізовуватимуть з 25 років, раніше було 27. Відповідно повістки вручатимуть людям від 25 до 60 років.

Другий важливий момент — із законодавства майже прибрали шпарину для ухилянтів у вигляді здобуття вищої освіти. Майже — бо тут не йдеться про вік 30+, а лише про науковий ступінь. Так, призвуть тих студентів, хто вчиться на рівні, нижчому за попередній (як бакалаврат після магістратури) чи однаковому (приміром, вдруге бакалаврат).

Далі важливий пункт — "обмеженої придатності" не існує, є "придатний" або "не придатний". Усім тим, хто був визнаний раніше обмежено придатним, треба протягом 6 місяців заново пройти медкомісію.

Хто не підлягатиме мобілізації

Право на відстрочку лишається не у всіх людей з інвалідністю, а лише у I та II груп. Таким чином мобілізації не підлягають:

Заброньовані державними органами та підприємствами;

Особи з інвалідністю І чи II групи (посвідчення треба оновлювати), а також непридатні згідно з висновком ВЛК до 6 місяців;

(посвідчення треба оновлювати), а також непридатні згідно з висновком ВЛК до 6 місяців; Жінки й чоловіки з трьома дітьми;

Жінки й чоловіки, що виховують дитину до 18 років самі;

Опікуни, піклувальники, прийомні батьки дитини (до 18 р.) з інвалідністю;

Батьки й опікуни хворої дитини (список недуг у законі);

Утримувачі повнолітньої особи з інвалідністю І чи II групи;

Усиновителі дітей-сиріт;

Доглядачі за хворим членом родини (дружина, чоловік, батьки). Висновок дає медио-соціальна комісія чи лікарсько-консультативна комісія;

Одружений на людині з інвалідністю І чи II групи;

Опікуни, члени сім’ї непрацездатної особи з інвалідністю;

Жінки й чоловіки з дитиною до 18 та чоловіком/дружиною у війську;

Жінки в декреті до 3 років, вагітні;

нардепи, чиновники (список у законі);

студенти (професійної, фахової передвищої, наукових установ) й докторанти. Рівень освіти вищий за попередній

педагоги на повну ставку;

хто має загиблого чи зниклого безвісти родича-військового;

військові, звільнені у запас під час воєнного стану (на 2 роки);

звільнені у запас у зв’язку з виходом з полону (строк не вказаний);

Особи на військовому обліку зобов'язані протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, е-пошту та інші військово-облікові дані. У разі перебування в Україні треба самостійно прийти у ТЦК, за кордоном — повідомити за контактами вказаними на офіційному сайті територіального центру комплектування.

Покарання ухилянтів

Документ передбачає ряд покарань для ухилянтів — їх внесуть до Єдиного реєстру боржників. Так, за кордоном не допоможе консул (наприклад, для оформлення українського чи закордонного паспорта за кордоном громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років треба показати військово-облікові документи).

А всередині країни більше не можна буде продати чи купити рухоме і нерухоме майно (хоч квартиру, хоч машину). Також не можна поїхати за кордон. Ухилянт не може отримати водійські права, обмежується право керування власним транспортним засобом, не можна відкрити кредит чи позику, отримати пільги й послуги від держави.

Також є суміжні законопроєкти, які передбачають штрафи за неявку та ухиляння. Мова про 10379, він передбачає:

штраф від 8500 до 17 тис. грн за порушення правил військового обліку;

штраф від 25 500 до 34 тис. грн для громадян та від 34 тис. до 85 тис. грн для посадовців за порушення законодавства про оборону, військовий обовʼязок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

якщо порушення сталося в особливий період, то штраф — від 34 тис. до 51 тис. грн для громадян та від 153 тис. до 204 тис. грн для посадовців.

Пропонується запровадження можливості затримувати в особливий період людей за військові порушення, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на строк до 3 годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи або з'ясування обставин – до 3 діб.

Інші зміни

Важливо, що законопроєкт передбачає демобілізацію:

на неї матимуть право звільнені з полону,

ті, хто безперервно прослужив у війську під час воєнного стану протягом останніх 36 місяців,

військові з I та II групою інвалідності.

Також додається 90-денна відпустка для тих, хто звільнений з полону.

Строкова служб скасується взагалі. Так, усіх строковиків звільнять у запас, а мобілізувати лише через 6 місяців після звільнення зі строкової служби. Або ж після звільнення вони за бажанням можуть укласти контракт.

З'являється таке поняття як базова військова служба для осіб від 18 до 25 років та базова загальновійськова підготовка для усіх без винятку студентів, яка включається до навчальних планів вишів всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна.

Законопроєкт пропонує ввести нове військове звання — рекрут. Він проходить випробування перед підписанням контракту або мобілізацією, проходять базову військову службу.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому законопроєкт про мобілізацію виключає з переліку висновків лікарських комісій висновок про обмежену придатність. Тепер, якщо комісія вирішить, що людина непридатна, то військкомат від неї "відстане", а якщо придатна, відповідно, вона буде змушена йти служити навіть якщо в неї є інвалідність.