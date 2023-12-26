Обмежено придатних в Україні не буде: Залужний пояснив, чому так хочуть зробити і що буде натомість

Залужний вважає, що визначення інвалід другої чи третьої групи зараз "неактуальне"

Новий законопроєкт по мобілізації вже встиг наробити багато галасу серед українців. Зокрема, декого збентежив пункт про виключення з переліку висновків лікарських комісій висновку про обмежену придатність.

Що насправді означає ця пропозиція депутатів і чому її було зроблено пояснив головком ЗСУ Валерій Залужний. Його заява пролунала в ефірі телемарафону.

На його думку, на сьогодні оперування такими термінами, як інвалід другої чи третьої групи, "не є актуальним".

"Тому, що про придатність до військової служби вирішує не інвалідність, а ВЛК, яка встановлює чи придатна така людина до військової служби чи непридатна. Ми погодилися із законопроєктом, що нам необхідно залишити лише два поняття у нашому законодавстві — це людина, яка "придатна" до несення служби і "непридатна". Позбавиться такого поняття, як "обмежено придатний". Відповідно, коли ми дамо відповідь на ці питання "придатний" або "непридатний", то ми зрозуміємо, чи має сенс оперувати такими поняттями, як інвалід другої групи або інвалід третьої групи… М.и хочемо, щоб армію поповнювали люди, які можуть за своїми фізичними показниками. воювати. Але це вирішуватиме ВЛК", — сказав він.

Таким чином, простіше кажучи, судячи з заяви головкома, цю норму було створено, щоб спростити мобілізаційні заходи та не навантажувати їх такими поняттями, як "обмежено придатний". Тепер, якщо комісія вирішить, що людина непридатна, то військкомат від неї "відстане", а якщо придатна, відповідно, вона буде змушена йти служити навіть якщо в неї є інвалідність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний пояснив, що означає план мобілізувати 500 тис. осіб.