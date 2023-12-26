Ограниченно годных в Украине не будет: Залужный объяснил, почему так хотят сделать и что будет вместо

Залужный считает, что определения инвалит второй или третьем группы сейчас "неактуально"

Новый законопроект по мобилизации уже успел наделать много шуму среди украинцев. В частности, некоторых смутил пункт об исключении из перечня выводов врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности.

Что на самом деле означает это предложение депутатов и почему оно было сделано объяснил главком ВСУ Валерий Залужный. Его заявление прозвучало в эфире телемарафона.

По его мнению, на сегодняшний день оперирования такими терминами, как инвалид второй или третьей группы "не является актуальным".

"Потому, что о годности к военной службе решает не инвалидность, а ВВК, которая устанавливает годен ли такой человек к военной службе или негоден. Мы согласились с законопроектом, что нам необходимо оставить только два понятия в нашем законодательстве — это человек, который "годен" к несению службы и "негоден". Избавится от такого понятия, как "ограниченно годен. Соответственно, когда мы дадим ответ на эти вопросы "годен" или "негоден", то мы поймем, имеет ли смысл оперировать такими понятиями, как инвалид второй группы или инвалид третьей группы…Мы хотим чтобы армию пополняли люди, которые могут по своим физическим показателям воевать. Но это будет решать ВВК", — сказал он.

Таким образом, проще говоря, судя по заявлению главкома, данная норма была создана, что бы упростить мобилизационные мероприятия и не нагружать их такими понятиями, как "ограничено годен". Теперь, если комиссия решит, что человек негоден, то военкомат от него "отстанет", а если годен, соответственно, он будет вынужден идти служить даже если у него имеется инвалидность.

Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный объяснил, что значит план мобилизовать 500 тыс. человек.