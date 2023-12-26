"Командування не робило запит": Залужний пояснив, що означає план мобілізувати 500 тис. осіб

На 2024 рік вже сформовано певну цифру, але озвучувати її не можна, оскільки це військова таємниця

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував заяви про мобілізацію 400-500 тисяч українців. За його словами, військове командування запиту на цифри не робило. Воно продовжує виконувати функції захисту своєї держави та формує запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс. Це робиться постійно.

Запит на конкретну цифру в Уряд не був поданий. Про це головком сказав у вівторок, 26 грудня, в ефірі телемарафону.

"Щодо цієї цифри, ми її сформували на наступний рік, вона, звичайно, враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, які ми можемо зазнати у 2024 році", — додав генерал.

Залужний сказав, що не може озвучувати цю цифру, оскільки це військова таємниця.

Головнокомандувач зазначив, що Генштаб не наділений правом законодавчої ініціативи, тож жодних документів уряду не подавав.

Водночас генерал підтвердив, що ЗСУ працювали із суб'єктом законодавчої ініціативи — Міністерством оборони, а вже МОУ, за словами Залужного, мабуть, подавало законопроект про вдосконалення мобілізації до Кабінету міністрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час пресконференції президент України Володимир Зеленський розповів про звернення до нього українських військових із запитом на мобілізацію ще 500 тисяч людей. Своєю чергою, український лідер сказав, що йому потрібно більше аргументів.