"Командование не делало запрос": Залужный объяснил, что значит план мобилизовать 500 тыс. человек

На 2024 год уже сформирована определенная цифра, но озвучивать ее нельзя, поскольку это военная тайна

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал заявления о мобилизации 400-500 тысяч украинцев. По его словам, военное командование запрос на цифры не делало. Оно продолжает выполнять функции защиты своего государства и формирует запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе.

Запрос на конкретную цифру в правительство подан не был. Об этом главком сказал во вторник, 26 декабря, в эфире телемарафона.

"Что касается этой цифры, мы ее сформировали на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в 2024 году", — добавил генерал.

Залужный сказал, что не может озвучивать эту цифру, поскольку это является военной тайной.

Главнокомандующий отметил, что Генштаб не наделен правом законодательной инициативы, поэтому никаких документов правительству не подавал.

В то же время генерал подтвердил, что ВСУ работали с субъектом законодательной инициативы — Министерством обороны, а уже МОУ, по словам Залужного, вероятно, подавало законопроект о совершенствовании мобилизации в Кабинет министров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обращении к нему украинских военных с запросом на мобилизацию еще 500 тысяч человек. В свою очередь украинский лидер сказал, что ему нужно больше аргументов.