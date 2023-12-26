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Мобілізація по-новому: кому хочуть давати відстрочку у законопроекті Кабміну

Автор
Інна Клєстова Інна Клєстова
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Мобілізація в Україні продовжується Новина оновлена 26 грудня 2023, 15:12
Мобілізація в Україні продовжується

До законопроекту внесено зміни щодо відстрочки

Увечері, 25 грудня, у Раді зареєстрували новий законопроект про мобілізацію в Україні. Тепер над ним працюватимуть парламентарі.

Попереду — розгляд у комітетах та голосування у двох читаннях. На офіційному сайті Верховної Ради законопроект зареєстровано за номером 10378.

Так, новий законопроект про мобілізацію включає зміни щодо відстрочення призову.

Зокрема, передбачається, що відстрочку від мобілізації матимуть:

  • особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І або ІІ групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови, що такі особи з інвалідністю вибрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;
  • лише чинні народні депутати України;
  • здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та отримують рівень освіти, який є вищим за раніше здобуту за однією спеціальністю (спеціальністю).

Раніше "Телеграф" писав, що керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію про необхідність закликати на службу ще 500 тисяч українців.

Теги:
#Україна #Призов #Мобілізація #відстрочка