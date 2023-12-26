Мобілізація по-новому: кому хочуть давати відстрочку у законопроекті Кабміну

До законопроекту внесено зміни щодо відстрочки

Увечері, 25 грудня, у Раді зареєстрували новий законопроект про мобілізацію в Україні. Тепер над ним працюватимуть парламентарі.

Попереду — розгляд у комітетах та голосування у двох читаннях. На офіційному сайті Верховної Ради законопроект зареєстровано за номером 10378.

Так, новий законопроект про мобілізацію включає зміни щодо відстрочення призову.

Зокрема, передбачається, що відстрочку від мобілізації матимуть:

особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І або ІІ групи та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи за умови, що такі особи з інвалідністю вибрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду;

лише чинні народні депутати України;

здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та отримують рівень освіти, який є вищим за раніше здобуту за однією спеціальністю (спеціальністю).

Раніше "Телеграф" писав, що керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію про необхідність закликати на службу ще 500 тисяч українців.