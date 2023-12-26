Кабмін пропонує посилити відповідальність за ухилення від мобілізації: деталі

За так зване "порушення законодавства про військовий обов'язок" впровадять чималенькі штрафи

Разом із законопроєктом про посилення мобілізації в Україні Кабінет міністрів також подав законопроєкт, який значно посилює відповідальність за ухилення від мобілізаційних заходів з боку громадян України. Впроваджуються величезні штрафи, а також кримінальні покарання.

Документ опубліковано на сайті Верховної Ради України. В ньому є два головних моменти щодо покарань за ухилення від мобілізації.

Так, за "порушення законодавства про військовий обов'язок" українців збираються штрафувати на суму від 34 до 85 тисяч гривень. А якщо це було вчинено "за умов особливого періоду", сума штрафу відчутно зростає – від 153 до 204 тисяч гривень.

Також тепер не можна відмовитися від проходження військово-лікарської комісії. За відмову можна "полетіти" за ґрати на строк від трьох до п'яти років.

Як повідомлялося раніше, 19 грудня під час пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво просить 450-500 тисяч осіб для покриття потреб ЗСУ. Водночас він зазначив, що насамперед хотів би дізнатися, як проходитиме демобілізація.

25 грудня глава "Слуги народу" Давид Арахамія закликав уряд передати до Ради готовий документ про мобілізацію, який можна буде обговорювати на комітеті.