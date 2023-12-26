Кабмин предлагает усилить ответственность за уклонение от мобилизации: детали

За так называемое "нарушение законодательства о воинской обязанности" внедрят немалые штрафы

Вместе с законопроектом об усилении мобилизации в Украине Кабинет министров также подал законопроект, значительно усиливающий ответственность за уклонение от мобилизационных мероприятий со стороны граждан Украины. Внедряются огромные штрафы, а также уголовные наказания.

Документ опубликован на сайте Верховной Рады Украины. В нем есть два главных момента наказания за уклонение от мобилизации.

Так, за "нарушение законодательства о воинской обязанности" украинцы собираются штрафовать на сумму от 34 до 85 тысяч гривен. А если это было сделано "в условиях особого периода", сумма штрафа ощутимо вырастет – от 153 до 204 тысяч гривен.

Также теперь нельзя отказаться от прохождения военно-врачебной комиссии. За отказ можно "улететь" за решетку на срок от трех до пяти лет.

Как сообщалось ранее, 19 декабря во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство просит 450-500 тысяч человек для покрытия потребностей ВСУ. В то же время он отметил, что прежде всего хотел бы узнать, как будет проходить демобилизация.

25 декабря глава "Слуги народа" Давид Арахамия призвал правительство передать в Совет готовый документ о мобилизации, который можно будет обсуждать на комитете.