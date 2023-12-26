Кабмин предлагает Раде отменить срочную службу и ввести "базовую": что это такое

Базовая военная служба будет значительно отличаться от срочной

В Украине согласно новому законопроекту об усилении мобилизации планируется внедрить так называемую "базовую военную службу". Она заменит собой срочную службу, которая отменяется этим же документом.

Об этом говорится в тексте законопроекта об усилении мобилизации, который 25 декабря обнародовал Кабинет министров Украины. Согласно документу, срочная служба в стране отменяется, всех срочников увольняют, призвать по мобилизации их могут только через полгода после увольнения.

Относительно базовой военной службы – ее могут проходить граждане в возрасте от 18 до 25 лет. Главная цель такой службы – получение военно-учетной специальности, приобретение практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества. Базовая военная служба проходит в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.

Гражданам Украины от 18 до 25 лет разрешено самим выбирать год и период прохождения базовой военной службы. О возможности выбора рода войск и подразделения в законопроекте пока ничего не сказано.

Как сообщалось ранее, 19 декабря во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство просит 450-500 тысяч человек для покрытия потребностей ВСУ. В то же время он отметил, что прежде всего хотел бы узнать, как будет проходить демобилизация.

25 декабря глава "Слуги народа" Давид Арахамия призвал правительство передать в Раду готовый документ о мобилизации, который можно будет обсуждать на комитете.