Кабмін пропонує Раді скасувати строкову службу та запровадити "базову": що це таке

Базова військова служба буде значним чином відрізнятися від строкової

В Україні згідно із новим законопроєктом про посилення мобілізації планується впровадити так звану "базову військову службу". Вона замінить собою строкову службу, яка цим же документом скасовується.

Про це сказано у тексті законопроєкту про посилення мобілізації, який 25 грудня оприлюднив Кабінет міністрів України. Згідно із документом, строкова служба в країні скасовується, усіх строковиків звільняють, призвати по мобілізації їх можуть лише через пів року після звільнення.

Щодо базової військової служби – її можуть проходити громадяни віком від 18 до 25 років. Головна мета такої служби – здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни. Базова військова служба проходиться у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Громадянам України від 18 до 25 років дозволено самим обирати рік та період проходження базової військової служби. Про можливість вибору роду військ та підрозділу у законопроєкті поки що нічого не сказано.

Як повідомлялося раніше, 19 грудня під час пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво просить 450-500 тисяч осіб для покриття потреб ЗСУ. Водночас він зазначив, що насамперед хотів би дізнатися, як проходитиме демобілізація.

25 грудня глава "Слуги народу" Давид Арахамія закликав уряд передати до Ради готовий документ про мобілізацію, який можна буде обговорювати на комітеті.