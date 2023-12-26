Мобилизация по-новому: кому хотят давать отсрочку в законопроекте Кабмина

В законопроект внесены изменения относительно отсрочки

Вечером, 25 декабря, в Раде зарегистрировали новый законопроект о мобилизации в Украине. Теперь над ним будут работать парламентарии.

Впереди — рассмотрение в комитетах и голосование в двух чтениях. На сайте Верховной Рады законопроект зарегистрирован под номером 10378.

Так, новый законопроект о мобилизации включает изменения относительно отсрочки от призыва.

В частности, предполагается, что отсрочку от мобилизации будут иметь:

лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью выбрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;

только действующие народные депутаты Украины;

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который является выше ранее полученного по одной специальности (специальности).

Ранее "Телеграф" писал, что руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил информацию о необходимости призвать на службу еще 500 тысяч украинцев.