И по электронной почте тоже: как в Украине хотят разрешить раздавать повестки

К мобилизации также хотят привлечь полицию и чиновников местных органов власти

Законопроект касательно мобилизации, который вечером 25 декабря внес на рассмотрение парламента Кабинет министров Украины, определяет места, где военнообязанным могут выдать повестку и способы, которыми это могут сделать. Среди прочего планируется отправлять повестки по электронной почте.

Об этом говорится в тексте законопроекта об усилении мобилизации, обнародованном Кабинетом министров Украины.

В законопроекте устанавливаются требования по повесткам о вызове в ТЦК и СП, а также требования по порядку вручения повесток гражданам Украины. Законопроект закрепляет то, что повестка может быть вручена гражданину лично.

В каких местах можно вручить повестку:

в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки;

по месту жительства (пребывания) представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейскими;

по месту работы представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки, работодателем или полицейскими;

в общественных местах представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейскими.

Но вместе с тем в законопроекте есть положения о том, что повестку о вызове в ТЦК теперь могут отправить через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или на электронную почту. То есть в этом случае речь не идет о личном вручении.

Также законопроект предлагает расширить полномочия Национальной полиции, центры предоставления административных услуг, центры занятости, центры рекрутинга по привлечению их к процессам мобилизации и рекрутинга. Органы местного самоуправления, местных государственных администраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций также планируется привлечь к мобилизационным мероприятиям – теперь они будут обязаны уведомлять военнообязанных и контролировать прибытие мобилизованных в сборные пункты и воинские части.

Ранее "Телеграф" писал, что в этом же законопроекте предусмотрен ряд карательных мер, которые могут быть применены к украинцам за отказ явиться в военкомат. Фактически таких лиц очень сильно поразят в правах.

Как сообщалось ранее, 19 декабря во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство просит 450-500 тысяч человек для покрытия потребностей ВСУ. В то же время он отметил, что прежде всего хотел бы узнать, как будет проходить демобилизация.

25 декабря глава "Слуги народа" Давид Арахамия призвал правительство передать в Раду готовый документ о мобилизации, который можно будет обсуждать на комитете.