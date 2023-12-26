І через електронну пошту теж: як в Україні хочуть дозволити роздавати повістки

До мобілізації також хочуть залучити поліцію та чиновників місцевих органів влади

Законопроєкт щодо мобілізації, який ввечері 25 грудня вніс на розгляд парламенту Кабінет міністрів України, визначає місця, де військовозобов'язаним можуть видати повістку, та способи, якими це можуть зробити. Серед іншого, планується відправляти повістки через електронну пошту.

Про це сказано у тексті законопроєкту про посилення мобілізації, який оприлюднив Кабінет міністрів України.

В законопроєкті встановлюються вимоги щодо повісток про виклик до ТЦК і СП, а також вимоги щодо порядку вручення повісток громадянам України. Законопроєкт закріплює те, що повістка може бути вручена громадянину особисто.

В яких місцях можна вручити повістку:

в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

за місцем проживання (перебування) представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими;

за місцем роботи представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, роботодавцем або поліцейськими;

в громадських місцях представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейськими.

Але разом з усім тим в законопроєкті є положення щодо того, що повістку про виклик до ТЦК тепер можуть надіслати через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту. Тобто в цьому випадку не йде мова про особисте вручення.

Також законопроєкт пропонує розширити повноваження Національної поліції, центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості, центрів рекрутингу щодо залучення їх до процесів мобілізації та рекрутингу. Органи місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій також планується залучити до мобілізаційних заходів – тепер вони будуть зобов'язані оповіщувати військовозобов'язаних та контролювати прибуття мобілізованих до збірних пунктів та військових частин.

Раніше "Телеграф" писав, що у цьому ж законопроєкті передбачено низку каральних заходів, які можуть бути застосовані до українців за відмову з'явитися до військкомату. Фактично, таких осіб дуже сильно уразять у правах.

Як повідомлялося раніше, 19 грудня під час пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво просить 450-500 тисяч осіб для покриття потреб ЗСУ. Водночас він зазначив, що насамперед хотів би дізнатися, як проходитиме демобілізація.

25 грудня глава "Слуги народу" Давид Арахамія закликав уряд передати до Ради готовий документ про мобілізацію, який можна буде обговорювати на комітеті.