Каральні заходи: як обмежать у правах ухилянтів від мобілізації

Ухилянтам заборонять користуватися власними коштами, керувати автомобілем, брати кредити тощо.

У поданому 25 грудня законопроєкті про посилення мобілізації в Україні передбачено низку каральних заходів, які можуть бути застосовані до українців за відмову з'явитися до військкомату. Фактично, таких осіб дуже сильно уразять у правах.

Про це сказано у тексті законопроєкту про посилення мобілізації, який оприлюднив Кабінет міністрів України. Там відзначається, що до громадян, які "порушили законодавство", можуть бути застосовані так звані "тимчасові заходи".

Ухилянтів будуть вносити до Єдиного реєстру боржників. Також до них застосують низку обмежень, які не дозволять їм вести нормальне життя в країні.

Серед цих заходів наступні:

Заборона на виїзд за кордон: незрозуміло, чи тільки на період війни, або й після її закінчення.

Заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном: неможливо буде купити, продати, подарувати, переписати авто, квартиру, дім й так далі.

Обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія.

Обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями: скоріше за все, ця стаття передбачає блокування банківських рахунків.

Відмова у підписанні кредитних договорів: ухилянтам не будуть видавати кредити.

Зупинення отримання пільг та послуг від держави.

Окрім цього, держава планує дістатися навіть до тих українців, які перебувають за кордоном. Згідно із новим документом, їм припинять надання консульских послуг у закордонних дипломатичних установах України, якщо вони не будуть мати при собі військово-облікових документів.

Так звані "тимчасові заходи" можуть бути припинені, у разі, якщо резервіст або військовозобов'язаний з'явиться до ТЦК. Тоді керівник центру може надати відповідним державним органам повідомлення щодо виключення військовозобов’язаного або резервіста з Єдиного реєстру боржників.

Як повідомлялося раніше, 19 грудня під час пресконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що військове керівництво просить 450-500 тисяч осіб для покриття потреб ЗСУ. Водночас він зазначив, що насамперед хотів би дізнатися, як проходитиме демобілізація.

25 грудня глава "Слуги народу" Давид Арахамія закликав уряд передати до Ради готовий документ про мобілізацію, який можна буде обговорювати на комітеті.