Карательные меры: как ограничат в правах уклоняющихся от мобилизации

Уклоняющимся запретят пользоваться собственными средствами, управлять автомобилем, брать кредиты и т.д.

В поданном 25 декабря законопроекте об усилении мобилизации в Украине предусмотрен ряд карательных мер, которые могут быть применены к украинцам за отказ явиться в военкомат. Фактически таких лиц очень сильно поразят в правах.

Об этом говорится в тексте законопроекта об усилении мобилизации, обнародованном Кабинетом министров Украины. Там отмечается, что к "нарушившим законодательство" гражданам могут быть применены так называемые "временные меры".

Уклонистов будут вносить в Единый реестр должников. Также к ним применится ряд ограничений, которые не позволят им вести нормальную жизнь в стране.

Среди этих мероприятий следующие:

Запрет на выезд за границу: непонятно, только на период войны или даже после ее окончания.

Запрет на проведение сделок с движимым и недвижимым имуществом: невозможно будет купить, продать, подарить, переписать авто, квартиру, дом и так далее.

Ограничение в праве управлять транспортным средством и получении водительского удостоверения.

Ограничение прав распоряжаться денежными средствами и другими ценностями: скорее всего, эта статья предусматривает блокировку банковских счетов.

Отказ в подписании кредитных договоров: уклоняющимся не будут выдавать кредиты.

Остановка получения льгот и услуг от государства.

Кроме этого, государство планирует добраться даже до тех украинцев, которые находятся за границей. Согласно новому документу, им прекратят предоставление консульских услуг в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, если они не будут иметь при себе военно-учетные документы.

Так называемые "временные меры" могут быть прекращены, в случае если резервист или военнообязанный явится в ТЦК. Тогда руководитель центра может предоставить соответствующим государственным органам уведомление об исключении военнообязанного или резервиста из Единого реестра должников.

Как сообщалось ранее, 19 декабря во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство просит 450-500 тысяч человек для покрытия потребностей ВСУ. В то же время он отметил, что прежде всего хотел бы узнать, как будет проходить демобилизация.

25 декабря глава "Слуги народа" Давид Арахамия призвал правительство передать в Совет готовый документ о мобилизации, который можно будет обсуждать на комитете.