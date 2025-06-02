Хронологія війни – день 1195: Росія оговтується від "Цусіми" для стратегічної авіації, в Стамбулі починаються перемовини

2 червня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі головні події, пов’язані з боротьбою України проти російських окупантів

На календарі понеділок, 2 червня 2025 року. Росія змушена почати переговори у Стамбулі на тлі "Цусіми" для своєї стратегічної авіації, яку влаштувала Україна. За даними СБУ, 41 літак було знищено та пошкоджено ударом дронів на чотирьох аеродромах ворога, в тому числі безцінні для російського режиму Ту-95МС, Ту-22М3 та Ту-160. Російська пропаганда порівнює атаку із "Перл-Харбором", проте це більше схоже на Цусімську битву 1905 року. Тим часом російська та українська делегація вже у Стамбулі – а українські дрони влаштували "веселу ніч" у багатьох регіонах Росії.

Як проходить 1195-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 червня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Москва, Липецьк, Курськ, Ростов, Саратов, Енгельс та низка інших міст та областей Росії під атакою ударних БПЛА. Водночас над Україною ударних дронів росіян не фіксується взагалі – тільки поодинокі розвідувальні дрони періодично намагаються залетіти за лінію фронту.

00:00 Українські ударні БПЛА долетіли до Ростова, Курська, Липецька та Воронєжа в Росії, там лунають сильні вибухи. Тривогу через загрозу ударів БПЛА оголосили у Московській, Воронезькій, Тульській, Бєлгородській, Ростовській, Курській та інших областях, а також у тимчасово окупованому Криму. Російських ударних безпілотників у повітряному просторі України поки що немає, проте є наявність розвідників, яких оперативно ліквідовують.

Про те, що відбувалося 30 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1192: візит сенаторів США та секретний "меморандум" Росії

З ситуацією в Україні 31 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1193: складна ситуація з переговорами та евакуація Сумщини

Про новини та події 1 червня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1194: удар по розташуванню ЗСУ та масштабний удар СБУ по Росії