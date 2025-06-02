З'явилося перше супутникове фото аеродрому "Бєлая" в Росії після атаки СБУ: скільки Ту-95МС знищено

Супутниковий знімок підтверджує знищення частини російських бомбардувальників на авіабазі

В мережі з'явився перший супутниковий знімок авіабази "Бєлая" в Іркутській області РФ після того, як базу атакували дрони Служби безпеки України. На знімку можна побачити кілька знищених російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та низку пошкоджених літаків.

Знімок опублікувала компанія Umbra. Знімок зроблено 1 червня 2025 року вже після атаки українських дронів, на ньому видно, що удар СБУ призвів до наступних наслідків:

3 стратегічних бомбардувальники Ту-95МС – знищено;

1 стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – знищено;

Щонайменше 1 стратегічний бомбардувальник Ту-95МС – пошкоджено (на фото можна побачити ще три Ту-95МС, статус яких достеменно не встановлений, можливо, що вони теж пошкоджені).

Нагадаємо, СБУ провело сенсаційну масовану операцію "Павутина" проти російської стратегічної авіації. Тільки за попередніми даними, понад 40 стратегічних літаків армії РФ було пошкоджено. Атаковано кілька авіабаз у різних куточках Росії – аеродроми "Бєлая", "Оленья", "Дягілєво" та інші. У спецслужбі розповіли, що операцію готували півтора року.

Росіяни вкотре насмішили українців своєю поведінкою під час атаки дронів в Іркутській області, де розташовано російський військовий аеродром "Бєлая". Місцеві жителі піднялися на фуру, з якої вилітали БПЛА, і намагалися закидати каменями FPV-дрони під час зльоту. Загалом населення Росії розлючене та пригнічене безпорадністю військових та влади, які не змогли ані захистити літаки, ані зробити щось з Україною.