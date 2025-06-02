"Двіжуха", раунд два: в Москві, Курську, Рязані, Липецьку та інших містах Росії лунають вибухи (відео)

Низка російських міст сьогодні спати не буде через велику кількість потужних вибухів та криву російську ППО

Не встигла Росія оговтатися від зухвалої атаки Служби безпеки України на аеродроми стратегічної авіації, як вночі на низку російських регіонів налетіли ударні безпілотники. Вибухи вже було чутно у Ростові, Липецьку, Рязані, Воронежі, Курську, загроза повітряної атаки оголошена у Московській, Воронезькій, Тульській, Бєлгородській, Ростовській, Курській, Рязанській областях та тимчасово окупованому Криму. Також БПЛА завітали у Саратовську область та на аеродром "Борисоглебськ".

Про атаку повідомили російські інформаційні та моніторингові канали. Вже опубліковано численні відео вибухів, а моніторинг РФ публікує карту прольоту ударних БПЛА російськими регіонами. Судячи з неї, дрони залетіли дуже далеко вглиб російської території.

В Липецьку було чутно щонайменше 10 вибухів, під атакою попередньо опинився "Новолипецький металургійний комбінат" (НЛМК), який вже був під атаками раніше. В Рязані пролунало не менше п'яти вибухів, гучно було також у Ростові та Воронєжі – влада останніх двох міст заявила, що це протиповітряна оборона нібито збивала безпілотники. Також повідомляється про те, що перші дрони вже досягли Московської області.

В Курську наліт дронів почався близько 23:00 1 червня. При цьому російська ППО почала збивати дрони прямо над містом. Внаслідок непрофесійної роботи росіян, уламки збитих БПЛА почали падати на приватні будинки. Також зенітна ракета (ймовірно, від ЗРПК "Панцир") влучила у багатоповерховий будинок, за деякими повідомленнями, випадків таких влучань було два – відповідне відео із влучанням ракети в будинок з'явилося у мережі.

Окрім цього, дрони долетіли до Саратовської області, вочевидь з наміром завітати на "Енгельс-2". На цьому аеродромі росіяни тримають частину стратегічної авіації, споряджують там бомбардувальники Ту-95МС (іноді й Ту-22М3) та вилітають звідти обстрілювати Україну. Аеродром вже неодноразово піддавали ударам БПЛА: так, у березні цього року дрони наробили там галасу. Серед іншого ударом БПЛА було знищено ангар, де зберігалося 96 крилатих ракет Х-101.

Ще один аеродром було атаковано трохи ближче, у Воронезькій області РФ. Під удар потрапив "Борисоглебськ" біля однойменного міста, де перебувають переважно літаки тактичної авіації. З цього аеродрому злітають Су-34, які скидають керовані авіабомби на Харківську та Сумську області, тож безпілотники, судячи з усього, відкрили полювання саме за літаками тактичної авіації ворога. На відео чутно сильні вибухи, за попередніми даними є влучання по російському військовому об'єкту.

Нагадаємо, СБУ провело сенсаційну масовану операцію "Павутина" проти російської стратегічної авіації. Тільки за попередніми даними, понад 40 стратегічних літаків армії РФ було пошкоджено. Атаковано кілька авіабаз у різних куточках Росії. У спецслужбі розповіли, що операцію готували півтора року.

Росіяни вкотре насмішили українців своєю поведінкою під час атаки дронів в Іркутській області, де розташовано російський військовий аеродром "Бєлая". Місцеві жителі піднялися на фуру, з якої вилітали БПЛА, і намагалися закидати каменями FPV-дрони під час зльоту. Загалом населення Росії розлючене та пригнічене безпорадністю військових та влади, які не змогли ані захистити літаки, ані зробити щось з Україною.