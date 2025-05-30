Хронологія війни – день 1192: росіяни просуваються на Сумщині та запускаються дрони

30 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі головні події, пов’язані із боротьбою України проти російських окупантів. На 1192 день загарбники продовжують обстріл і тиснуть на фронті

На календарі пʼятниця, 30 травня 2025 року, триває 1192 день повномасштабної війни Росії проти України. Загарбники продовжують підготовку до нового наступу на сході та півдні України, але при цьому тиснуть вже у Сумській області. Найбільш гарячим напрямком досі залишається Покровський, де відбувається основна частина бойових дій.

Як проходить 1192-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 30 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

03:00 У Чугуєві на Харківщині лунають вибухи – російські окупанти запустили балістичні ракети по місту. Також в районі Харківщині все ще перебуває понад 20 ударних безпілотників окупантів.

01:00 У Курську вибухи та прильоти: росіяни заявили про "атаку українських безпілотників". Завдяки "гарній роботі" російської ППО пошкоджено багатоповерхівку.

00:00 Над Україною фіксуються ударні дрони росіян. Монітори повідомляють, що вночі може бути до 120 БПЛА.

З ситуацією в Україні 27 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1189: нові обстріли та наступ росіян

Про новини та події 28 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1190: Зеленський у Німеччині, а росіяни продовжують штурм України

Про те, що відбувалося 29 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1191: росіяни атакують на Сумщині та готуються до більш масштабного наступу