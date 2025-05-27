Хронологія війни – день 1189: нові обстріли та ситуація в Сумській області

27 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі головні події, пов’язані з боротьбою України проти російських окупантів. На 1189 день загарбники продовжують здійснювати масштабні обстріли.

На календарі вівторок, 27 травня 2025 року, триває 1189 день повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти посилюють тиск на фронті, а минулої доби на фронті сталося 141 бойове зіткнення, з яких половина зафіксована на Покровському та Курському напрямках.

Як проходить 1189-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 27 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Сумській ОВА повідомили, що під контролем росіян перебувають чотири населені пункти — Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка.

Про новини та події 24 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1186: масований удар по Києву та продовження обміну полоненими

Про те, що відбувалося 25 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1187: РФ віддала Україні 1000 полонених і завдала масштабного удару

З ситуацією в Україні 26 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1188: росіяни влаштували масштабний наліт дронів, але Україна б’є у відповідь