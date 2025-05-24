Хронологія війни – день 1186: Україна відбиває атаку "Шахедів" і чекає на повернення полонених з Росії

24 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі головні події, пов’язані з боротьбою України проти російських окупантів. На 1186 день Росія продовжує масовані атаки.

На календарі субота, 24 травня 2025 року, триває 1186 день повномасштабної війни Росії проти України. Попередня доба ознаменувалася приголомшливою новиною — нарешті почався найбільший обмін полоненими з РФ, який має тривати усі вихідні. Але незважаючи на це, бойові дії не вщухають, і над Україною продовжують літати ворожі безпілотники.

Як проходить 1186-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 24 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У повітряному просторі України багато ворожих безпілотників, у більшості областей оголошено повітряну тривогу.

Карти бойових дій від DeepState станом на початок доби виглядають так:

Курська та Сумська області на карті бойових дій DeepState 24.05.2025

Карта DeepState, де йдуть бої за Покровськ 24.05.2025

Про новини та події 21 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1183: над Росією літають безпілотники, а окупанти не припиняють штурми

Про те, що відбувалося 22 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1184: дрони знову атакують росіян, а під Покровськом йдуть запеклі бої

З ситуацією в Україні 23 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1185: удари по Одесі та початок найбільшого обміну полоненими