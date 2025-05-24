Хронология войны – день 1186: Украина отбивает атаку "Шахедов" и ждет возвращения пленных из России

24 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех главных событиях, связанных с борьбой Украины против российских оккупантов. На 1186 день Россия продолжает массированные атаки.

На календаре суббота, 24 мая 2025 года, длится 1186-й день полномасштабной войны России против Украины. Предыдущие сутки ознаменовались потрясающей новостью — наконец начался самый большой обмен пленными с РФ, который должен продлиться все выходные. Но несмотря на это боевые действия не утихают, и над Украиной продолжают летать вражеские беспилотники.

Как проходит 1186-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 24 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве Украины много вражеских беспилотников, в большинстве областей объявлена воздушная тревога. В частности, взрывы слышали в Киеве — в одном из районов упали обломки дрона, а в области пострадали люди. Также сообщалось про взрывы в Запорожье и Миргороде.

Карты боевых действий от DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Курская и Сумская области на карте боевых действий DeepState 24.05.2025

Карта DeepState, где идут бои за Покровск 24.05.2025

О новостях и событиях 21 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1183: над Россией летают беспилотники, а оккупанты не прекращают штурмы

О том, что происходило 22 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1184: дроны снова атакуют россиян, а под Покровском идут ожесточенные бои

С ситуацией в Украине 23 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1185: удары по Одессе и начало наибольшего обмена пленными