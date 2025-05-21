Хронологія війни – день 1183: над Росією літають безпілотники, а окупанти не припиняють штурми

21 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1183 день війни окупанти продовжують тиснути на фронті, а над Росією літають безпілотники

На календарі середа, 21 травня 2025 року, триває 1183 день війни. Ситуація на фронті залишається стабільно складною, а кількість бойових зіткнень регулярно сягає 130. Приблизно чверть із них відбувається на Покровському напрямку, але Лиманське, Новопавлівське та Курське теж залишаються складними.

Як проходить 1183 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 21 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Росіяни скаржаться на наліт БПЛА.

00:00 Ряд російських областей зазнали атаки безпілотників. Наприклад, вибухи чули у Тульській області, що під Москвою.

Про те, що відбувалося 18 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1180: Зеленський зустрівся з Венсом, а Росія готує запуск РС-24 "Ярс"

З ситуацією в Україні 19 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1181: Трамп поговорив з Путіним та Зеленським, а Росія запускає "шахеди"

Про новини та події 20 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1182: втрати росіян з початку 2025 року та удари по Україні