Хронологія війни – день 1184: дрони знову атакують росіян, а під Покровськом йдуть запеклі бої

22 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі останні події на фронті. На 1184 день війни окупанти продовжують тиснути на фронті, а над Росією літають безпілотники.

На календарі четвер, 22 травня 2025 року, триває 1184 день війни. За попередню добу ситуація на фронті стала суттєвіше спокійнішою — 104 бойові зіткнення проти 130 в останні кілька днів. Проте на Покровському напрямку тиск окупантів посилився, а кількість російських штурмів там досягла 43.

Як проходить 1184 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 22 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

3:00 Росіяни завдали ракетного удару по Харкову, відомо про двох потерпілих та вісім пошкоджених приватних будинків. Тим часом вибух пролунав у Миколаєві.

1:00 Над Україною помічено близько 20 БПЛА. Приблизно 10 із них перебували в районі Павлограда, у місті вже чули вибухи.

00:00 Росія та Крим зазнали масового нальоту БПЛА.

З ситуацією в Україні 19 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1181: Трамп поговорив з Путіним та Зеленським, а Росія запускає "шахеди"

Про новини та події 20 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1182: втрати росіян з початку 2025 року та удари по Україні

Про те, що відбувалося 21 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1183: над Росією літають безпілотники, а окупанти не припиняють штурми