Хронология войны – день 1189: новые обстрелы и ситуация в Сумской области

27 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех главных событиях, связанных с борьбой Украины против российских оккупантов. На 1189 день захватчики продолжают совершать масштабные обстрелы

На календаре вторник, 27 мая 2025 года, длится 1189-й день полномасштабной войны России против Украины. Оккупанты усиливают давление на фронте, а за прошедшие сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение, из которых половина зафиксирована на Покровском и Курском направлениях.

Как проходит 1189-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 27 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

3:00 Еще три беспилотника летает над Украиной. Взрывы были слышны в Павлоградском районе Днепропетровской области, по предварительной информации, речь шла о ПВО

1:00 Над Украиной замечено несколько беспилотников, все они в Сумской области. Мониторинговые группы сообщили, что в Сумах был слышен взрыв.

00:00 В Сумской ОВА сообщили, что под контролем россиян находится четыре населенных пункта — Новеньке, Басовка, Веселовка и Журавка.

О новостях и событиях 24 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1186: массированный удар по Киеву и продолжение обмена пленными

О том, что происходило 25 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1187: РФ отдала Украине 1000 пленных и нанесла масштабный удар

С ситуацией в Украине 26 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1188: россияне устроили масштабный налет дронов, но Украина бьет в ответ