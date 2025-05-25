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Хронология войны – день 1187: россияне подняли в воздух бомбардировщики и давят на фронте

Автор
Геннадий Лубенец
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Продолжается 1187 день войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua
Продолжается 1187 день войны России против Украины. Фото telegraf.com.ua

25 мая "Телеграф" продолжает в режиме реального времени рассказывать обо всех главных событиях, связанных с борьбой Украины против российских оккупантов. На 1187 день Россия продолжает массированные атаки и даже подняла в воздух самолеты.

На календаре воскресенье, 25 мая 2025 года, длится 1187-й день полномасштабной войны России против Украины. На фронте не утихают бои, а оккупанты продолжают стягивать резервы на ряд направлений, готовясь к эскалации. За предыдущие сутки произошло 160 боевых столкновений, половина из которых зафиксирована на Покровском и Курском направлениях.

Как проходит 1187-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта по состоянию на 25 мая — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики с аэродрома "Оленья". По предварительной информации, пока зафиксировано 6 бортов Ту-95.

О том, что происходило 22 мая, читайте в трансляции: Хронология войны – день 1184: дроны снова атакуют россиян, а под Покровском идут ожесточенные бои

С ситуацией в Украине 23 мая можно ознакомиться в этом материале: Хронология войны – день 1185: удары по Одессе и начало наибольшего обмена пленными

О новостях и событиях 24 мая "Телеграф" рассказывал здесь: Хронология войны – день 1186: массированный удар по Киеву и продолжение обмена пленными

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#Украина #Россия #Война