Хронологія війни — день 1187: росіяни підняли в повітря бомбардувальники і тиснуть на фронті

25 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі головні події, пов’язані з боротьбою України проти російських окупантів. На 1187 день Росія продовжує масовані атаки та навіть підняла повітря літаки.

На календарі неділя, 25 травня 2025 року, триває 1187 день повномасштабної війни Росії проти України. На фронті не вщухають бої, а окупанти продовжують стягувати резерви на низку напрямків, готуючись до ескалації. За минулу добу сталося 160 бойових зіткнень, половина з яких зафіксована на Покровському та Курському напрямках.

Як проходить 1187-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 25 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни підняли у повітря стратегічні бомбардувальники з аеродрому "Оленья". За попередньою інформацією, поки що зафіксовано 6 бортів Ту-95.

Про те, що відбувалося 22 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1184: дрони знову атакують росіян, а під Покровськом йдуть запеклі бої

З ситуацією в Україні 23 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1185: удари по Одесі та початок найбільшого обміну полоненими

Про новини та події 24 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1186: масований удар по Києву та продовження обміну полоненими