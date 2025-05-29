Хронологія війни – день 1191: росіяни атакують у Сумській області та готуються до більш масштабного наступу

29 травня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу розповідати про всі головні події, пов’язані із боротьбою України проти російських окупантів. На 1191 день загарбники продовжують обстріл і тиснуть на фронті

На календарі четвер, 29 травня 2025 року, триває 1191 день повномасштабної війни Росії проти України. Загарбники продовжують підготовку до нового наступу на сході та півдні України, але при цьому постійно перевіряють боєздатність українських сил у Сумській області. Найбільш гарячим напрямком досі залишається Покровське, де відбувається основна частина бойових дій.

Як проходить 1191-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту станом на 29 травня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Понад 20 дронів помічено над Україною, більша частина літає над Донецькою областю

00:00 У російській Липецькій області чули численні вибухи, росіяни скаржаться, що там чули прольоти БПЛА.

З ситуацією в Україні 26 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1188: росіяни влаштували масштабний наліт дронів, але Україна б’є у відповідь

Про новини та події 27 травня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни – день 1189: нові обстріли та наступ росіян

Про те, що відбувалося 28 травня, читайте у трансляції: Хронологія війни – день 1190: Зеленський у Німеччині, а росіяни продовжують штурм України