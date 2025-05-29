В Запорізькій області росіяни вдарили КАБами по житлових будинках: під завалами є люди (оновлено)

Росія б'є по області різними видами зброї

Вранці 29 травня Росія атакувала Запорізьку область керованими авіабомбами. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА.

"Вдосвіта ворог атакував КАБами село Верхня Терса. Щонайменше п’ять авіабомб скинули на приватну забудову. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки. Під завалами знаходяться люди", — йдеться у повідомленні.

Оновлено. Внаслідок удару по Верхній Терсі знеструмлено понад 600 абонентів. "Через понівечені повітряні лінії електропередачі аварійно припинено електропостачання 600 абонентів у восьми населених пунктах Воздвижівської та Гуляйпільської громад", — каже Федоров.

Крім того, неподалік звідти, у Пологівському районі, також лунали вибухи, повідомляють в ОВА. У результаті ворожої атаки поранений 49-річний чоловік. Загалом упродовж доби окупанти завдали по 10 пунктах Запорізької області 397 ударів. У тому числі — авіаційні обстріли Оріхова та Гуляйполя. Крім того, окупанти використовують БпЛА різної модифікації (переважно FPV). 215 різних безпілотників нарахували у різних містах та населених пунктах Запоріжжя. Також ворог використовує РЗСВ — з такої зброї обстріляли Оріхів, Гуляйполе та Щербаки.

"175 артударів завдано по території Камʼянського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Преображенки, Чарівного та Новодарівки. Надійшло 9 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автівок", — додали в ОВА.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що по Києву вдарили балістикою. У місті вибухи та пожежа.