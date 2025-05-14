Росія вкотре влаштувала українцям безсонну ніч: де лунали вибухи, є поранені і жертви (фото, відео)

Є загибла людина та поранені

Вибухи в ніч з 13 на 14 травня лунали майже по всій території України. Під атакою була Сумщина, Тернопільщина, Рівненщина, Харківщина. Ворог атакував також Кропивницький — там чули гучні вибухи.

Про це свідчить офіційна інформація від голів міських та обласних адміністрацій. Зокрема, вранці під атаку потрапила Сумщина. Там, на жаль, є загиблі. Про це доповів начальник Сумської ОВА Артем Кобзар.

"Сьогодні зранку наша громада зазнала чергового ворожого удару. Унаслідок атаки ворожого БпЛА по вантажному автомобілю біля одного зі старостинських округів, за попередньою інформацією, загинула одна людина, ще двоє — зазнали поранень", — йдеться у повідомленні.

На Харківщині також зафіксовано наслідки ворожого удару. Уночі безпілотник "Ланцет" ударив по місту Валки Богодухівського району. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

"Зафіксовано влучання по вантажному автомобілю, припаркованому на узбіччі. Транспортний засіб та паркан біля будинку, розташованого поруч, зазнали пошкоджень. Без постраждалих", — кажуть у прокуратурі. Крім того, російські війська вдарили БпЛА "Герань-2" по с. Олександрівка Близнюківської ТГ Лозівського району. Троє людей постраждали.

Наслідки удару по Харківщині

Наслідки удару по Харківщині

Наслідки удару по Харківщині

Наслідки удару по Харківщині

Наслідки удару по Харківщині

Наслідки удару по Харківщині

Наслідки удару по Харківщині

У Кропивницькому цієї ночі було дуже гучно — місцеві нарахували кілька вибухів близько 4 ночі. "Цієї ночі пережили чергову масовану ворожу дронову атаку. У Кропивницькому районі частину безпілотників знищено силами ППО. Головне — обійшлося без постраждалих", — повідомив Андрій Райкович, начальник Кіровоградської ОВА.

Близько 2 ночі ППО також працювала на Запоріжжі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 72-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки по Василівському району.

Захід України також кошмарили російські дрони в ніч з 13 на 14 травня. Зокрема, звуки вибухів чули на Рівненщині, Тернопільщині, у Вінницькій області. "Сили ППО знешкодили над областю 4 повітряні цілі ворога. Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях збиття працюють відповідні служби", — повідомив Олександр Коваль, начальник Рівненської ОВА.

У Тернопільській ОВА повідомили, що над областю вночі було зафіксовано 12 дронів. Уламки збитих БПЛА впали у Кременецькому районі, кажуть в Тернопільській ОВА. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пролунали вибухи вперше після "перемир’я Путіна". Чим атакує ворог