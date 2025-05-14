Россия снова устроила украинцам бессонную ночь: где раздавались взрывы, ранены и жертвы (фото, видео)

Есть погибший человек и ранены

Взрывы в ночь с 13 на 14 мая звучали почти по всей территории Украины. Под атакой находились Сумщина, Тернопольщина, Ровенщина, Харьковщина. Враг атаковал также Кропивницкий – там слышали громкие взрывы.

Об этом свидетельствует официальная информация от глав городских и областных администраций. В частности, утром под атаку попала Сумщина. Там, к сожалению, есть погибшие. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Артем Кобзарь.

"Сегодня утром наша община получила очередной вражеский удар. В результате атаки вражеского БпЛА по грузовому автомобилю возле одного из старостинских округов, по предварительной информации, погиб один человек, еще двое — получили ранения", — говорится в сообщении.

В Харьковской области также зафиксированы последствия вражеского удара. Ночью беспилотник "Ланцет" ударил по городу Валки Богодуховского района. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"Зафиксировано попадание по грузовому автомобилю, припаркованному на обочине. Транспортное средство и забор возле дома, расположенного рядом, получили повреждения. Без пострадавших", — говорят в прокуратуре. Кроме того, российские войска ударили БпЛА "Герань-2" по с. Александровка Близнюковской ТГ Лозовского района. Три человека пострадали.

Последствия удара по Харьковщине

Последствия удара по Харьковщине

Последствия удара по Харьковщине

Последствия удара по Харьковщине

Последствия удара по Харьковщине

Последствия удара по Харьковщине

Последствия удара по Харьковщине

В Кропивницком этой ночью было очень громко — местные насчитали несколько взрывов около 4 ночи. "Этой ночью пережили очередную массированную вражескую дроновую атаку. В Кропивницком районе часть беспилотников уничтожена силами ПВО. Главное — обошлось без пострадавших", — сообщил Андрей Райкович, начальник Кировоградской ОВА.

Около 2 ночи ПВО также работала в Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров. 72-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки по Васильевскому району.

Запад Украины также кошмарили российские дроны в ночь с 13 на 14 мая. В частности, звуки взрывов слышали в Ровенской, Тернопольской, Винницкой области. "Силы ПВО обезвредили над областью 4 воздушных цели врага. Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры. На местах ущерба работают соответствующие службы", — сообщил Александр Коваль, начальник Ровенской ОВА.

В Тернопольской ОВА сообщили, что над областью ночью было зафиксировано 12 дронов. Обломки сбитых БПЛА упали в Кременецком районе, говорят в Тернопольской ОВА. К счастью, никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве прогремели взрывы впервые после "перемирия Путина". Чем атакует враг