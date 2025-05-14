Россия снова устроила украинцам бессонную ночь: где раздавались взрывы, ранены и жертвы (фото, видео)
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Есть погибший человек и ранены
Взрывы в ночь с 13 на 14 мая звучали почти по всей территории Украины. Под атакой находились Сумщина, Тернопольщина, Ровенщина, Харьковщина. Враг атаковал также Кропивницкий – там слышали громкие взрывы.
Об этом свидетельствует официальная информация от глав городских и областных администраций. В частности, утром под атаку попала Сумщина. Там, к сожалению, есть погибшие. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Артем Кобзарь.
"Сегодня утром наша община получила очередной вражеский удар. В результате атаки вражеского БпЛА по грузовому автомобилю возле одного из старостинских округов, по предварительной информации, погиб один человек, еще двое — получили ранения", — говорится в сообщении.
В Харьковской области также зафиксированы последствия вражеского удара. Ночью беспилотник "Ланцет" ударил по городу Валки Богодуховского района. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
"Зафиксировано попадание по грузовому автомобилю, припаркованному на обочине. Транспортное средство и забор возле дома, расположенного рядом, получили повреждения. Без пострадавших", — говорят в прокуратуре. Кроме того, российские войска ударили БпЛА "Герань-2" по с. Александровка Близнюковской ТГ Лозовского района. Три человека пострадали.
В Кропивницком этой ночью было очень громко — местные насчитали несколько взрывов около 4 ночи. "Этой ночью пережили очередную массированную вражескую дроновую атаку. В Кропивницком районе часть беспилотников уничтожена силами ПВО. Главное — обошлось без пострадавших", — сообщил Андрей Райкович, начальник Кировоградской ОВА.
Около 2 ночи ПВО также работала в Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров. 72-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки по Васильевскому району.
Запад Украины также кошмарили российские дроны в ночь с 13 на 14 мая. В частности, звуки взрывов слышали в Ровенской, Тернопольской, Винницкой области. "Силы ПВО обезвредили над областью 4 воздушных цели врага. Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры. На местах ущерба работают соответствующие службы", — сообщил Александр Коваль, начальник Ровенской ОВА.
В Тернопольской ОВА сообщили, что над областью ночью было зафиксировано 12 дронов. Обломки сбитых БПЛА упали в Кременецком районе, говорят в Тернопольской ОВА. К счастью, никто не пострадал.
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